Компания «СО/Эра Мьюзик» подала в суд на «Яндекс» с требованием взыскать 5,4 миллиона рублей за нарушение сервисом «Яндекс.Музыка» условий и сроков использования музыки и изображений групп «25/17» и «Лед 9». Об этом сообщают «Известия».

«„Яндекс.Музыка“ получала доходы от рекламы и от платной подписки в мобильном приложении. Для рекламы мобильного приложения использовали портреты наших артистов», — заявил представитель истца в суде, управляющий партнер юрфирмы «Кульков, Колотилов и партнеры» Максим Кульков.

Он сообщил, что «СО/Эра Мьюзик» предоставляла свои каталоги «Яндекс.Музыке». Однако правообладателю стало известно, что компания нарушила условия и сроки использования, которые были прописаны в лицензии. В частности, изображения музыкантов использовались в рекламе «Яндекс.Музыки». Другие претензии Кульков раскрывать не стал.

Фирмы не смогли договориться об урегулировании ситуации. 5 апреля «СО/Эра Мьюзик» предъявила иск о незаконном размещении музыки и изображений «25/17» и «Лед 9». Предварительное заседание суда назначили на 23 мая. Сумма заявленной компенсации составляет 5,4 миллиона рублей.