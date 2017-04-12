Роскомнадзор заблокировал 10 сайтов, которые, как утверждают в ведомстве, распространяют пиратские копии фильма «Время первых». Об этом сообщается на сайте службы. Также ведомство ограничило доступ к 547 URL-адресам с размещенными на них копиями фильма.

«В адрес провайдеров хостинга и владельцев интернет-ресурсов были направлены уведомления о необходимости удалить противоправный контент», — отмечается в материале.

Пиратские копии картины удалили с 486 сайтов, еще с 51 сайта фильм обещают удалить в ближайшее время. «В связи с неудалением противоправной информации блокируются десять URL-адресов», — говорится в сообщении.

Фильм «Время первых» вышел в российский прокат 6 апреля. Картина рассказывает об истории первого выхода человека в открытый космос. Роли космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский.

По данным портала Kinobusiness.com, за первые четыре дня «Время первых» заработал 151,2 миллиона рублей в 1 415 кинотеатрах. Однако фильм практически полностью проигнорировали как молодежь, так и подростки, а интерес со стороны взрослой аудитории оказался слабее, чем надеялись продюсеры.

Столичные власти направили в московские школы рекомендации по организации для учащихся коллективных просмотров «Времени первых».