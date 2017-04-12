Группа «Онэксим» Михаила Прохорова собирается продать холдинг «РБК» из-за давления со стороны заместителя главы администрации президента России Алексея Громова. Об этом со ссылкой на три источника в компании сообщает Vc.ru.

По их словам, соруководитель редакции холдинга Игорь Тросников уже сообщил сотрудникам о возможной продаже компании в ближайшее время. Двое собеседников Vc.ru заявили, что Тросников говорил о продаже холдинга как о «практически решенном вопросе». По словам другого источника, который знаком с деталями обсуждения сделки, речь идет о давлении на Прохорова с требованием продать актив.

По словам источника издания, «очень мощное» давление идет со стороны Громова, занимающегося вопросами, которые связаны со СМИ, и который хочет контролировать деятельность издания. Собеседник сайта уверен, что нынешняя структура «РБК» с Прохоровым и выходцами из ТАСС Тросниковым и Елизаветой Голиковой в роли руководителей не устраивает Громова.

Источник издания отмечает, что Громов активизировал давление из-за недовольства публикациями «РБК» об антикоррупционных митингах 26 марта и о планах АП сменить телевизионную повестку перед выборами, сочтя это личным оскорблением.

«(Владелец энергохолдинга ЕСН Григорий. — Прим. ред.) Березкин появился неделю назад. Он либо просто подставное лицо для АП, либо фронтует Сечина и „Роснефть“. Состоится ли передача „РБК“, сказать сложно», — заявил собеседник издания.

Ранее RNS со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что «Онэксим» возобновила переговоры по продаже «РБК».

По данным издания, переговоры активизировались в марте. «Стадия — общаются, сделка не закрыта», — сообщил один из источников. Источник, близкий к «РБК», добавил, что в оценке актива принимают участие консультанты «ВТБ Капитала» и сделка может быть подписана в течение месяца. Возможная сумма сделки не называется.

Возможным покупателем медиахолдинга называют структуры владельца группы ЕСН Григория Березкина. При этом собеседники RNS отмечают, что в переговорах принимает участие пул инвесторов.

Весной 2016 года СМИ сообщали о том, что Михаил Прохоров ведет переговоры о продаже «РБК». Этому предшествовали обыски, прошедшие в нескольких компаниях, входящих в группу «Онэксим». Источники RNS тогда также называли структуры Березкина среди потенциальных покупателей.