Директор компании «Роснефть» Игорь Сечин и глава Республики Чечня Рамзан Кадыров выпустили совместное заявление, в котором назвали «бездоказательной и сознательной ложью» информацию, изложенную в статье газеты Financial Times о конфликте между ними. Об этом сообщается на сайте «Роснефти». Сечин и Кадыров «вынуждены рассмотреть перспективы обращения в суды различных юрисдикций», говорится в материале.

«Предмет этих измышлений затрагивает чувствительные моменты личных отношений Игоря Ивановича Сечина и Рамзана Ахматовича Кадырова, оскорбляет светлую память Ахмат-Хаджи Кадырова, с которым Игорь Сечин был близко знаком с 1999 года», — говорится в тексте.

Слова источника Financial Times о том, что конфликт между Сечиным и Кадыровым привел к появлению в расследовании взрыва в метро Санкт-Петербурга «чеченского следа», авторы обращения назвали «как минимум разжиганием национальной розни».

В заявлении отмечается, что текст газеты «немедленно растиражировали ресурсы, финансируемые структурами Ходорковского». Заметки о материале Financial Times выпустили несколько российских изданий, в том числе и сайт «Открытой России» Михаила Ходорковского.

«Удивляет участие одного из ведущих мировых бизнес-изданий, коим является FT, в обслуживании провокаций криминальных элементов так называемой „оппозиции“, пытающихся проецировать свой хорошо нам известный бандитский опыт на взаимоотношения между республикой и крупнейшей российской корпорацией», — говорится в сообщении глав «Роснефти» и Чечни.