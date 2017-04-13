Комитет Государственной думы по культуре предложил запретить рекламные паузы во время показа фильмов на телевидении. Закон собираются ввести в действие с 1 сентября 2017 года, передают «Известия».

Один из авторов законопроекта — председатель комитета по культуре, режиссер Станислав Говорухин. По его мнению, рекламу следует показывать перед началом фильма и после его завершения, а демонстрация роликов в середине картины возможна только с согласия правообладателя. Коллега Говорухина по комитету, актриса Елена Драпеко пояснила, что законодатели заботятся о художественной целостности фильмов.

«Комитет по культуре считает, что не следует разрывать ткань кинопроизведения рекламой. При создании фильма учитывается и эмоциональное состояние зрителей. Поэтому, когда вдруг посередине драматического повествования телеканалы вставляют веселенькую рекламочку, это выглядит так, будто к скульптуре Венеры Милосской приделали нос Буратино», — иронизирует она.

Также депутаты предложили ограничить продолжительность каждого рекламного ролика двумя минутами (сейчас разрешено до четырех минут) и запретить любое вмешательство в кинопроизведение — телеканалы не смогут прерывать фильм или сериал анонсами, накладывать бегущую строку и сокращать заключительные титры.

Представители медиакомпаний возражают, что в случае принятия закона объем размещаемой рекламы при показе кинофильма сократится более чем в два раза, что вынудит вещателей к частичному отказу от демонстрации фильмов и сериалов в эфире. Пострадает и федеральный бюджет: падение выручки государственных телеканалов приведет к необходимости их дополнительного субсидирования со стороны государства.