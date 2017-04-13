Испанская компания Inditex договорилась о производстве одежды для сети магазинов Zara в России. Об этом сообщает агентство «РБК».

По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, представители Inditex уже подписали контракт с местными партнерами. Теперь у компании есть локальное производство домашнего текстиля и одежды.

Сейчас Минпромторг также помогает найти площадки для локализации производства «Спортмастера», «Декатлона», Uniqlo и Incity.

В январе в Минпромторге заявили о несоответствии некоторых товаров из магазинов Zara требованиям технического регламента Таможенного союза. У Роскачества возникли вопросы к воздухопроницаемости и впитываемости влаги у мужских рубашек и некоторых элементов школьной формы. Из-за угрозы изъятия товаров из магазинов Zara самостоятельно сняла продукцию с реализации и заявила о планах в два раза увеличить объем российского производства.