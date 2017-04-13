С 13 апреля по 31 мая поездки в 11 городов ближайшего Подмосковья по тарифу uberX будут стоить 99 рублей независимо от маршрута. Об этом The Village рассказали в пресс-службе компании.

Цена поездки по тарифу uberKIDS составит 199 рублей. Специальные цены распространяются на поездки в пределах одного города.

Акция действует в Мытищах, Королёве, Балашихе, Реутове, Люберцах, Дзержинском, Видном, Одинцове, Красногорске, Химках и Долгопрудном.

Ранее по тарифу UberX подача машины стоила 50 рублей, минута пути — 8 рублей. При поездке на расстояние до 15 километров каждый километр также стоил 8 рублей, после 15 километров — 18 рублей. Стоимость проезда в UberKids рассчитывалась по стандартным тарифами плюс 100 рублей за поездку.