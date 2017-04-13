Министерство экономического развития начало готовить поправки в законодательство, защищающие граждан от ошибочных списаний со счетов по решениям судов. Об этом сообщает «РБК».

Сейчас судебные приставы, направляющие банкам исполнительные листы на взыскание долгов, могут указывать неполную информацию о должнике. Из-за этого возможны ошибочные списания денег со счетов других граждан, к примеру, полных тезок.

О существовании такой проблемы говорится в письме членов Ассоциации российских банков, которое было направлено в Федеральную службу судебных приставов. Представители АРБ предложили приставам указывать в исполнительных листах полные паспортные данные должников, чтобы избегать ошибочных списаний.

В ФССП также признают существование проблемы ложных списаний. По словам представителя ведомства, согласно действующему законодательству судебный пристав может не указывать информацию о паспортных данных должника. Представитель ведомства утверждает, что этих данных может не быть во время вынесения постановления.

В Минэкономразвития отметили, что разрабатывают поправки, которые обязывают судебного пристава при взыскании денежных средств убедиться в том, что информация в исполнительном листе «однозначно и правильно определяет лицо, к которому они применяются».