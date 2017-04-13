Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: кража клиентской базы Infowatch, бесконтактное устройство для лечения диабета от Apple, слежка Uber за конкурентами, а также 22 проекта по освоению космоса NASA, приложение по заказу еды и домашних услуг от Google и игра про поиск экзопланет.

Кража клиентской базы Infowatch

Сразу несколько российских компаний получили письмо от неизвестных лиц, в котором говорится, что базы данных с информацией о сотрудниках клиентов и партнеров разработчика систем для информационной безопасности Infowatch украли. В сообщении также сказано, что Infowatch «не платит своим сотрудникам денег, поэтому сотрудники платят ей по заслугам». Отмечается, что в базе содержится информация о более чем пяти тысячах человек, причем с указанием персональных данных. Получение такого письма подтвердили интернет-изданию vc.ru в компании Falcongaze. В самой Infowatch факт хищения данных отрицают.

Скриншот с сайта vc.ru

Бесконтактное устройство для лечения диабета от Apple

Apple вместе с группой инженеров-биомедиков займется разработкой новой технологии в области лечения сахарного диабета. Контракты с учеными уже подписаны. Устройство будет просвечивать кожу и бесконтактным путем определять уровень глюкозы. На его разработку у компании ушло более пяти лет.

Слежка Uber за конкурентами

В сервисе для вызова такси Uber использовали приложение Hell («Ад») для слежки за водителями конкурентов. Сообщается, что сотрудники Uber использовали приложение с 2014 по 2016 год. В компании создавались поддельные аккаунты пассажиров сервиса Lyft. Таким образом в Uber могли определять местоположение машин конкурента, а также анализировать действия водителей, которые работали на оба сервиса. В Uber на запросы интернет-издания не ответили, а в Lyft сказали, что обеспокоены такой информацией.

22 проекта NASA по освоению космоса

NASA вложило средства в 22 проекта по освоению космоса в рамках программы «Инновационные передовые концепции» (NIAC). Среди них — система искусственной гравитации, несколько космических кораблей, а также удобрения для марсианской почвы. Авторы 15 новых проектов получили гранты на сумму 125 тысяч долларов, а авторы семи уже разрабатываемых проектов — 500 тысяч долларов.

Бактерия, которая съест ядовитые вещества в почве Марса Проект корабля с бесконечным топливом от МАХА Проект зонда от Лаборатория реактивного движения NASA. Все рендеры всяты с сайта apparat.cc

Сервис по заказу еды и домашних услуг от Google

Google запустил приложение по заказу еды и домашних услуг Areo. Оно позволяет пользователям из одного места заказывать доставку еды, услуги салонов красоты, вызывать специалистов по обслуживанию дома и ремонту бытовой техники, а также фитнес-тренеров и физиотерапевтов. В частности, с помощью Areo можно вызвать на дом плотника, водопроводчика или электрика. Сейчас сервис доступен для жителей индийских городов Бангалор и Мумбаи, и работает пока только на платформе Android.

Рендер с сайта rb.ru

Игра про поиск экзопланет от Eve Online

Исландская компания CCP Games, которая создала многопользовательскую онлайн-игру EVE Online, анонсировала мини-игру Project Discovery. В ней на основе реальных астрономических данных, пользователи будут искать экзопланеты. Для этого создатели возьмут данные, собранные космическим телескопом COROT, который работал на околоземной орбите с 2006 по 2013 годы. Выход игры намечен на 2017 год, но точная дата пока не называется.