Росавтодор собирается получить функции по установке, управлению и демонтажу наружной рекламы вдоль федеральных трасс. Об этом со ссылкой на два источника в отрасли и источник на рынке наружной рекламы сообщает RNS. Сейчас этим занимаются муниципалитеты.

Для получения этой возможности готовятся поправки в закон «О рекламе», вопрос об их внесении планируется обсудить во время совещания в правительстве 19 апреля. «В Федеральный закон „О рекламе“ готовятся изменения в части разграничения полномочий при установке и эксплуатации рекламных конструкций в границах полос отвода федеральных трасс», — заявил источник агентства.

В Росавтодоре «Коммерсанту» подтвердили информацию о подготовке законопроекта. Представитель ФАС заявил, что работа над отзывом еще не завершена, поэтому комментарии преждевременны.

Поправки разработал депутат Александр Старовойтов. Как следует из пояснительной записки, Росавтодор также получит право разрабатывать схему размещения рекламных щитов на своих землях и сможет демонтировать незаконно установленные баннеры.

По словам другого источника RNS, «Росавтодор уже в течение нескольких лет готовит почву под внесение поправок в закон „О рекламе“, которые бы закрепляли право федерального агентства администрировать размещение рекламных конструкций». «Агентство не устраивает, что, несмотря на то, что земля находится в собственности Росавтодора, организация не получает денег от размещения на ней рекламы», — заявляет он. По его словам, агентство в течение нескольких лет пыталось договориться с местными администрациями, однако они не собираются перезаключать уже действующие контракты.