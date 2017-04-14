Россия представила ООН проект конвенции «О сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности», пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, новый проект подготовлен как альтернатива Будапештской конвенции 2001 года. В ней Россию не устраивает статья 32, которая позволяет спецслужбам без официального уведомления проводить операции в компьютерных сетях третьих стран.

Главной целью новой конвенции является «содействие принятию и укреплению мер» по борьбе с киберпреступлениями. В частности, статья 57 альтернативной конвенции предусматривает создание круглосуточного контактного центра, который будет «неотложно» помогать противодействовать информационной преступности.

В Министерстве иностранных дел России проект назвали новаторским и универсальным. Там подчеркнули, что он учитывает все изменения в сфере IT, которые произошли с 2001 года. Пока неизвестно, примет ли ООН российскую конвенцию.

В 2011 году Россия уже представляла ООН проект «Об обеспечении международной информационной безопасности». Тогда в ООН его «приняли в штыки», а США и члены Европейского союза сочли, что Россия пытается добиться закрепления принципа полного контроля отдельных государств над их национальными «сегментами интернета».