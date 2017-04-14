Российские банки зашифровали послания в плейлистах на «Яндекс.Музыке»
Российские банки приняли участие в запущенном «Яндексом» флешмобе #говорипеснями. Они зашифровали посланиям своим клиентам, партнерам и конкурентам с помощью плейлистов в «Яндекс.Музыке» и рассказали об этом в социальных сетях.
Одним из первых к флешмобу присоединился Промсвязьбанк. Он посвятил свой плейлист решившим сменить банк.
В свою очередь Почта банк решил напомнить, что всегда думает о своих клиентах.
Также поступили и в Рокетбанке.
В «Точке» заявили, что дело не в деньгах, и рассказали, чем по утрам занимается предприниматель Люба.
А Центробанк и вовсе зашифровал в своем плейлисте прогноз по инфляции.
В основу флешмоба #говорипеснями легла новость об американке, которая бросила своего молодого человека, отправив ему плейлист в музыкальном сервисе Spotify. Названия песен в нем сложились во фразу: «Ты все еще хочешь целовать меня? Потому что, кажется, я люблю другого, но мы можем остаться друзьями». Молодой человек также ответил плейлистом.
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