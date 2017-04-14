Российские банки приняли участие в запущенном «Яндексом» флешмобе #говорипеснями. Они зашифровали посланиям своим клиентам, партнерам и конкурентам с помощью плейлистов в «Яндекс.Музыке» и рассказали об этом в социальных сетях.

Одним из первых к флешмобу присоединился Промсвязьбанк. Он посвятил свой плейлист решившим сменить банк.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/e.stepantsev/playlists/1005">Когда в ПСБ условия выгоднее...</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/e.stepantsev">Name%%%</a> на Яндекс.Музыке

В свою очередь Почта банк решил напомнить, что всегда думает о своих клиентах.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/uid-rw4a4nrf/playlists/1000">О любви к клиенту</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/uid-rw4a4nrf">Почта Банк</a> на Яндекс.Музыке

Также поступили и в Рокетбанке.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/zovrodina/playlists/1001">🔥 we have a msg 4 u 🔥</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/zovrodina">Рокетбанк</a> на Яндекс.Музыке

В «Точке» заявили, что дело не в деньгах, и рассказали, чем по утрам занимается предприниматель Люба.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/banktochka/playlists/1000">Банк Точка</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/banktochka">banktochka</a> на Яндекс.Музыке

А Центробанк и вовсе зашифровал в своем плейлисте прогноз по инфляции.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/cbr-music/playlists/1001">Инфляция</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/cbr-music">cbr-music</a> на Яндекс.Музыке

В основу флешмоба #говорипеснями легла новость об американке, которая бросила своего молодого человека, отправив ему плейлист в музыкальном сервисе Spotify. Названия песен в нем сложились во фразу: «Ты все еще хочешь целовать меня? Потому что, кажется, я люблю другого, но мы можем остаться друзьями». Молодой человек также ответил плейлистом.