Счетная палата заявила о случаях нерационального использования средств Резервного фонда в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Счетной палаты, в 2016 году часть операций по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в ценные бумаги по сделкам РЕПО проходила одновременно с использованием средств Резервного фонда. А это «свидетельствует о нерациональном расходовании средств фонда», — сказала аудитор Татьяна Мануйлова.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что доходность от размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния на счетах в иностранной валюте в Банке России снижается.

«Фактическая реализация отдельных инфраструктурных проектов свидетельствует о неэффективном использовании размещенных средств ФНБ», — добавила Мануйлова.

В Счетной палате обратили внимание на низкое освоение средств ФНБ по проекту модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, а также на невыполнение сроков поставки и монтажа оборудования в рамках инфраструктурного проекта «Строительство интеллектуальных сетей». Также среди недостатков в работе ФНБ ведомство отметило недофинансирование отдельных проектов за счет заемного финансирования, а также собственных средств участников проектов.

По состоянию на 1 января 2017 года совокупный объем Резервного фонда составил 972,13 миллиарда рублей — на 73,3 % ниже уровня 1 января 2016 года. Совокупный объем ФНБ за год снизился на 16,6 % — до 4,36 триллиона рублей.