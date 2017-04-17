Федеральная антимонопольная служба России и компания Google заключили мировое соглашение. Об этом сообщает «Интерфакс».

По достигнутой договоренности Google обязался выплатить штраф в размере 438 миллионов рублей, который ФАС наложила на компанию в августе 2016 года. Мировое соглашение уже утвердил суд.

В сентябре 2015 года Google признали виновным в нарушении антимонопольного законодательства на рынке мобильных приложений. Основанием для рассмотрения дела стала поступившая в ФАС жалоба «Яндекса». Последний указал на ограничение конкуренции на рынке в связи с требованием компании Google устанавливать ее сервисы на аппаратах на базе Android по умолчанию.

ФАС потребовала от Google устранить нарушения и выплатить 438 миллионов рублей штрафа. Впоследствии служба обвинила корпорацию в неисполнении требований и пообещала накладывать на нее штрафы «каждый раз, как это позволяет КоАП», пока предписание не будет исполнено.

В конце сентября 2016 года Google стал оповещать пользователей девайсов на Android о возможности использовать другую поисковую систему и деактивировать приложения, которые были предустановлены. Однако в ноябре 2016 года ФАС оштрафовала Google на миллион рублей за неисполнение предписания в срок, а в декабре возбудила новое дело.