Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о передаче Минфину функции Минэкономразвития по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В рамках постановления Минфин получил полномочия по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок и стал уполномоченным на ведение реестра инвестиционных проектов.

Ранее в Белом доме рассказали, что эта мера необходима для контроля работы Единой информсистемы закупок и для того, чтобы сделать закупочные процедуры более прозрачными.