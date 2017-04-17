Компании BMW, Mitsubishi и Suzuki с 16 марта по 15 апреля повысили цены на некоторые модели автомобилей в России. Об этом сообщает «Автостат».

Так, компания BMW увеличила цены на 0,4–4,5 %. Больше всего подорожали кроссоверы: X3 — на 3,9–4,5 %, X4 — на 3,6–4,7 %, X6 — на 3,7–4,4 %. Mitsubishi повысила цену внедорожника Pajero на 17,1–19,4 %. Suzuki подняла цены внедорожника Jimny на 1,3–1,4 % и кроссовера SX4 — на 1,2–1,7 %.

Также повысил цены и Ford. Однако изменилась цена только на модель Kuga — на 1,3–2 %. Отмечается, что всего за месяц цены изменились у 18 автопроизводителей, представленных на российском рынке.

Ранее «Автостат» сообщал, что с 16 по 28 февраля 11 автопроизводителей изменили цены на свою продукцию.