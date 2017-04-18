Вице-премьер Дмитрий Рогозин в ближайшее время возглавит совет директоров АО ГЛОНАСС, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компании и в правительстве.

Секретариат Рогозина и дирекция компании не выпускали официальных заявлений по этому поводу, однако источники издания рассказали, что Рогозин приходит в акционерное общество, чтобы курировать интеграцию ЭРА-ГЛОНАСС с системой «Платон». Коллегия Военно-промышленной комиссии, которую также возглавляет вице-премьер, с этого года курирует по поручению президента работу по развитию системы.

На посту председателя он сменит министра транспорта Максима Соколова, который руководит советом директоров менее двух лет.