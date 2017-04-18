Российское министерство культуры собирается изменить систему оценки эффективности финансовой поддержки, которую государство отказывает отечественному кинематографу. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава ведомства Владимир Мединский.

По его словам, система должна претерпеть радикальные изменения. Он предлагает гарантировать «кинокомпаниям из списка лидеров» государственную поддержку в объеме от 250 миллионов рублей после утверждения реализуемых ими проектов в Фонде кино. Затем эти компании, по словам министра культуры, получат «определенную свободу в переброске средств внутри проектов».

Он также планирует внедрить новый критерий: фильм, получивший господдержку, должен привлечь в кинотеатры по одному зрителю на каждые 100 бюджетных рублей.

«Проекты с кассовым потенциалом менее 250 млн руб. (это примерно 1 млн зрителей) вообще не должны идти через фонд, для этого есть Минкультуры, частные инвесторы», — пояснил Мединский.