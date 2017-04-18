В 2016 году занятость в неформальном секторе экономики России достигла рекордного размера по меньшей мере с 2006 года, об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «РБК». Число занятых в этом секторе российской экономики достигла 15,4 миллиона человек, или 21,2 % от общего количества занятых.

Рост за год составил более 500 тысяч человек. Неформальный сектор непрерывно растет с 2011 года, за это время он увеличился на 4 миллиона человек, утверждает издание.

Росстат считает занятыми в неформальном секторе граждан, работающих на предприятиях, которые не зарегистрированы в качестве юридического лица. К ним относят самозанятых россиян, фермеров, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них по найму, а также членов семьи, помогающих в собственном деле или в бизнесе, который принадлежит кому-либо из родственников. В неформальный сектор не включают людей, работающих на предприятиях-юрлицах без оформления договора или получающих там серые зарплаты.

Согласно оценкам РАНХиГС от 2016 года, в широком смысле в теневом рынке труда работают 30 миллионов россиян, то есть более 40 % экономически активного населения. Из них 21,7 миллиона человек — это имеющие дополнительные к основному месту работы неоформленные заработки либо получающие часть зарплаты неофициально.

По данным Росстата, скрытый фонд оплаты труда в стране постоянно растет. С 2011 года он увеличился с 6,3 триллиона рублей (10,6 % ВВП) до 10,9 триллиона рублей (13,4 % ВВП) в 2015 году. Министерство финансов оценивает объем неформальных зарплат в стране в 12 триллионов рублей, заявлял замминистра финансов Владимир Колычев: «6 триллионов рублей — это конвертные схемы и около 6 триллионов рублей — это зарплаты неформального сектора».

Минфин собирается вывести бизнес из тени, власти считают, что предприниматели скрываются из-за высоких ставок страховых взносов, поэтому их предлагают снизить до 22 % с повышением НДС до того же уровня.