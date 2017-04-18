Компания «Яндекс» рассказала о запуске сервиса для корпоративного общения «Яндекс.Коннект», который соединен со многими другими проектами корпорации, включая «Диск», «Почту» и «Календарь», а также мобильный мессенджер «Ямб». Об этом говорится на сайте сервиса.

Сейчас сервис предлагает произвести переход из раннего корпоративного предложения «Яндекса» — «Почты для доменов». В ближайшее время компания намерена подключить возможность перехода на «Коннект» с других платформ. Частью сервиса является мобильное приложение «Ямб». Это защищенный корпоративный мессенджер с функцией отправки файлов, который интегрирован с общей адресной книгой компании. «Ямб» доступен пользователям устройств на базе Android и iOS.

Данные пользователей «Коннекта» разместят на находящихся в России серверах компании. Также в сервисе имеется возможность запуска двухфакторной верификации и шифрования данных внутри «Яндекс.Диска».

«Яндекс.Коннект» имеет два тарифа подключения: бесплатный «Базовый» с рекламой, ограниченным количеством пользователей и 10 гигабайтами хранилища и «Премиум» за 190 рублей с пользователя — без рекламы, с неограниченным количеством пользователей и 100 гигабайтами хранилища.

Сейчас доступен только базовый тариф. Дату запуска премиум-тарифа в компании пока не уточняют.

Информация о разработке «Яндексом» собственной платформы для корпоративного общения появилась 1 декабря 2016 года. Тогда в компании называли «Коннект» новой версией «Почты для доменов», отказавшись раскрывать какие-либо подробности, кроме наличия отдельного приложения для смартфонов и интеграции с другими облачными сервисами.