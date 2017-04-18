Российская система качества составила рейтинг лучших приложений на операционной системе Android для поиска работы. Об этом сообщается на сайте организации.

Место Приложение Балл

Балл основан на оценках по шкале от 0,5 до 5,5 балла по восьми показателям: описание приложения, функциональность, производительность, удобство использования, надежность, безопасность, сопровождаемость и переносимость.

«При этом сводная таблица испытаний имеет фильтры, которые позволяют сделать акцент на любом из параметров программы. Таким образом, у каждого пользователя есть возможность настроить параметры рейтинга так, чтобы выбрать приложение с учетом всех личных предпочтений», — говорится в описании исследования.

Всего в рейтинг попали 27 наиболее популярных приложений для поиска работы в России и за рубежом. Последние три места заняли «Объявления „Из рук в руки“», «Работа.ру» и Jobrapido.