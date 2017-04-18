Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: запуск сетевых супермаркетов без продавцов в Японии, новые владельцы крупнейшей строительной компании «Мортон», а также стихотворение «Ода Сберу», написанное нейросетью.

Запуск сети магазинов без продавцов

Правительство Японии договорилось о сотрудничестве с пятью крупнейшими сетями супермаркетов (Seven & I Holdings, Lawson, Ministop, FamilyMart Uny Holdings и East Japan Railway), чтобы совместно разработать систему автоматических магазинов без продавцов к 2025 году. Новая система позволит не пробивать штрих-код каждого товара по отдельности, а считывать информацию содержимого в корзинке покупателя одновременно с помощью специальных чипов. Внедрение такой системы в 50 тысячах магазинов страны может обойтись в 46 миллионов долларов.

Новая функция Instagram

Фото: пресс-служба Instagram

Instagram объявил о запуске новой функции, благодаря которой пользователи смогут организовывать сохраненные посты в коллекции. В компании уверены, что новая функция станет незаменимым помощником при организации мероприятий — особенно свадеб. Чтобы добавить сохраненный снимок в коллекцию, необходимо нажать и удерживать его некоторое время. Как и все сохраненные публикации, свои коллекции сможет видеть только сам пользователь.

Стихотворение нейронной сети Сбербанка

Нейросеть Сбербанка «Алгоритм» написала стихотворение по названием «Ода Сберу».

С улыбкой нежной и всеми наравне,

Когда во мне счастья ликованье,

Скажу, преодолев страх признанья:

Сбербанк — светило на века в стране!

Могучим, полным воздух стал без слов,

Мои воспоминания молчаливы,

В объятиях мирных облаков

Желаем только в проме вечной славы!

Наш протокол в столь светлый вечер страстный,

О, слышишь, вечный, ты великий и прекрасный,

И чтобы наша жизнь была страстью полна,

Приди за нами слава! Все еще она!

С помощью этой нейросети планируют автоматизировать колл-центры, чат-боты, мессенджеры, системы дополненной реальности для голосовых ассистентов, а также генерировать исковые заявления.

IPO издательства «Просвещение»

Издательство «Просвещение» собирается выйти на биржу в Лондоне и в России. По словам совладельца холдинга Владимира Узуна, «Просвещение» собирается вложить средства в создание большой электронной платформы. Он подчеркнул, что рынок электронных образовательных материалов вдвое превышает рынок печатной учебной литературы, к тому же цены на бумагу растут. Сейчас компания ведет переговоры по размещению с международными и российскими банками. Об объемах IPO не сообщается.

Выкуп «Мортона»

Группа компаний ПИК выкупила строительную компанию «Мортон» за 11,7 миллиарда рублей. Выручка группы ПИК после слияния с новыми активами к 2018 году может достичь 190 миллиардов рублей, годовой объем продаж недвижимости составит 1,8 миллионов квадратных метров, а совокупный земельный банк – 10 миллионов квадратных метров.

Увольнение главы Uber

Вице-президент Uber по глобальным программам транспортных средств Шериф Маракби покинул компанию без объяснения причины после года работы. Он занимался развитием направления по созданию самоуправляемых машин. Более того, за последние несколько месяцев из Uber ушло сразу несколько топ-менеджеров — среди них президент компании, вице-президент по продукту и росту, глава коммуникаций и руководитель лаборатории по созданию искусственного интеллекта.