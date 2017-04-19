Один из крупнейших в мире порносайтов xHamster объявил о возобновлении работы в России спустя почти два года блокировки. Об этом представители ресурса сообщили в своем микроблоге в Twitter, поблагодарив за разблокировку Роскомнадзор.

@roscomnadzor We appreciate the love, thanks for the unblock of https://t.co/z5XCk2bXWA in Russia! Slava Rossii! — xHamster (@xhamstercom) 18 апреля 2017 г.

По данным «Роскомсвободы», российскую версию xHamster внесли в реестр запрещенных сайтов 30 июня 2015 года. 18 апреля ресурс исключили из черного списка.

На сайте самого Роскомнадзора порносайт по-прежнему числится как заблокированный. Официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский сообщил TJ, что решение о разблокировке xHamster не принималось. Также об этом свидетельствуют сообщения пользователей о том, что у некоторых операторов — например, у МГТС и «Ростелекома» — доступ к сайту все еще ограничен.