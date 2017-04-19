Роскомнадзор не будет блокировать спортивное издание Sports.ru по требованию телеканала Матч ТВ. Об этом сообщило информагентство RNS со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

По его словам, сейчас на сайте нет пиратского контента, о котором рассказывали в Матч ТВ, поэтому причины для блокировки нет. Фиксировало ли ведомство раньше нарушения со стороны Sports.ru, Жаров не уточнил. При этом он отметил, что это один из самых посещаемых спортивных ресурсов Рунета.

Ранее Роскомнадзор уведомил сайт Sports.ru о возможности блокировки в целях защиты авторских и смежных прав телеканала Матч ТВ. При этом в ведомстве не пояснили, о каком именно контенте идет речь.

В заявлении пресс-службы Матч ТВ говорилось, что Мосгорсуд наложил обеспечительные меры по блокировке сайтов, которые «неправомерно» разместили видео с телеканалов «Наш футбол» и «НТВ-плюс спорт плюс» с логотипом «Матч! Наш спорт». Однако сайт Sports.ru в сообщении не упоминался.

В свою очередь, директор Sports.ru Дмитрий Навоша заявил, что за все время существования ресурса «не было ни одного не урегулированного спора ни с одним из правообладателей», в том числе с владельцем Матч ТВ — холдингом «Газпром-медиа». По мнению Навоши, руководство телеканала раздражает сам факт существования популярного независимого спортивного медиа. «Но кто сказал, что „популяризировать спорт“ полагается только государственным медиахолдингам?» — заявил он.