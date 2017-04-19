Сервис микроблогов Twitter уведомил Роскомнадзор о готовности перенести персональные данные российских пользователей на местные серверы. Об этом сообщает агентство RNS.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, сейчас Twitter решает, какая именно информация о российских гражданах и организациях должна храниться в России. Перенос данных планируется завершить к середине 2018 года.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что сведения, которые Twitter запрашивает у пользователей, позволяют идентифицировать их личность, поэтому эта информация попадает под закон о хранении персональных данных и должна находиться на территории страны.

С 1 сентября 2015 года в России действует новая версия закона о защите персональных данных. Из нее следует, что все компании, работающие с персональными данными россиян, должны хранить и обрабатывать их на территории страны. Нарушителей включают в специальный реестр. Доступ к оказавшимся в нем ресурсам могут ограничить через предписание интернет-провайдерам. Таким образом уже поступили в профессиональной соцсетью LinkedIn.