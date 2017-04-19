Федеральная служба по труду и занятости одобрила отказ от бумажных трудовых книжек, передает ТАСС. Глава Роструда Всеволод Вуколов подчеркнул, что переход на электронную версию должен быть добровольным и заявил, что электронное делопроизводство повысит защищенность трудовых прав вахтовиков и дистанционных работников.

Вуколов подчеркнул, что нововведение, вероятнее всего, будет актуально для корпораций и холдингов, так как можно будет быстрее оформлять и увольнять сотрудников. По его словам, это значительно снизит издержки на бумажную пересылку документов.

Ранее с инициативой ввести электронные трудовые книжки выступил глава Сбербанка Герман Греф. «У нас сегодня тратятся сотни тысяч человеко-часов на заполнение трудовой книжки, обязательно синей ручкой с синей печатью, чтобы от руки была заполнена. При этом если ты ее нечаянно утерял, нужно громадное количество организаций оббежать, а их давно, может быть, уже не существует, а пенсию как-то начислять надо», — сетовал он. В Министерстве труда идею банкира назвали «заслуживающей внимания» и согласились рассмотреть его предложения.