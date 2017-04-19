Банкоматы ВТБ, Альфа-банка и Сбербанка переоборудуют для приема и выдачи памятных или пластиковых купюр по требованию Центрального банка России. Об этом со ссылкой на представителей банков сообщает информагентство «Москва».

«Банкоматы розничного бизнеса банка ВТБ могут выдавать памятные купюры, но не принимать. При инкассации они ни разу не были обнаружены. Переоборудование банкоматов под пластиковые банкноты будет запланировано в рамках требований ЦБ по их выпуску, срокам, тиражу, номиналу», — заявил изданию руководитель дирекции продаж в корпоративном канале ВТБ Михаил Болоняев.

Глава управления по развитию систем самообслуживания Альфа-банка Максим Дарешин отметил, что банкоматы их сети, которые работают на выдачу, а также аппараты из относительно старых поколений, технически могут выдавать памятные купюры.

«Но в связи с малыми партиями выпуска таких купюр было нецелесообразно отдавать их в загрузку машины, только если для каких-либо разовых PR-акций. Банкоматы также не дорабатывались для приема таких купюр из-за экономической неэффективности: доработка стоит денег, купюр произведено крайне мало, а клиенту, который вдруг захочет избавиться от такой купюры, не составит труда поменять ее на обычную», — сказал он.

В пресс-службе Сбербанка рассказали, что памятные купюры являются сувенирной продукцией и не принимаются банкоматами. «Если пластиковые купюры будут выпускаться, то мы будем адаптировать устройства самообслуживания и менять технологию для возможности приема нового типа купюр», — заявила представительница банка.

Центральный банк России выпустит первую российскую пластиковую банкноту в первом квартале 2018 года. Купюра номиналом 100 рублей будет посвящена чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.