У FIFA возникли сложности с поиском новых спонсоров для проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Об этом сообщает газета Financial Times.

Перед бразильским ЧМ-2014 у федерации были контракты с 20 спонсорами. Сейчас их вдвое меньше — всего 10.

Предполагается, что международные и местные компании не спешат становиться спонсорами одного из самых популярных в мире спортивных мероприятий из-за финансовых затрат и репутационных рисков. В частности, речь идет о коррупционном скандале в FIFA, из-за которого задержали несколько спортивных чиновников и отстранили от должности президента федерации Йозефа Блаттера. Также бизнесменов может смущать тема присоединения к России Крыма.

Контракты с крупнейшими спонсорами — Sony и Emirates — закончились после окончания бразильского ЧМ-2014. 6 апреля китайский производитель электроники и бытовой техники Hisense объявил, что стал одним из основных спонсоров Кубка конфедераций FIFA и ЧМ-2018. Из российских компаний спонсировать ЧМ-2018 пока согласился только один партнер федерации — Альфа-банк.