Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: главные рекламодатели России, исследование Сбербанка о потребностях людей с инвалидностью, платформа для создания беспилотных машин от Baidu и мини-сериал «ВКонтакте».

Главные рекламодатели России

Согласно рейтингу рекламодателей отраслевого издания Adindex, производитель продуктов питания Nestle впервые обогнала по объему закупок телерекламы в России многолетнего лидера Procter & Gamble. Телевизионный бюджет Nestle составил 4,38 миллиарда рублей против 4,14 миллиарда рублей у P&G, а общие затраты на офлайн-размещение — 4,45 миллиарда против 4,361 миллиарда рублей.

Исследования потребностей людей с инвалидностью

Сбербанк запустил ресурс для исследования потребностей людей с инвалидностью. В основу ресурса «Особенный банк» легли результаты исследования, проведенного Сбербанком в 2016 году. Его целью было изучить «глубинные потребности и проблемы людей с инвалидностью» — как в контексте банковской сферы, так и в более широком поле». «Особенный банк» содержит статьи, практические рекомендации и ответы на часто задаваемые вопросы для клиентов и сотрудников банка.

Бесплатный StarCraft

Студия Blizzard обновила стратегию StarCraft и дополнение Brood War. Она исправила ряд ошибок в игре и добавила защиту от жульничества, а также сделала игру бесплатной на Windows и macOS.

Новый патент Amazon

Amazon получил патент на создание системы по быстрому производству одежды на заказ, которую объединят со складом. Проект включает в себя машины по производству ткани, резаки и сборочную линию. Предполагается, что объединение заказов из разных локаций и координация пошива одежды в крупных масштабах повысят эффективность производства.

Патент Amazon

Экспансия Bite

23 апреля в Великобритании состоится Лондонский марафон. По традиции участники забега получают пакет регистрации, в котором впервые будет российский продукт — батончик Bite. Так компания BioFoodLab поддержала начало продаж своей продукции на местном рынке. В марафоне примут участие около 50 тысяч человек.

Платформа для создания беспилотных машин от Baidu

Китайский холдинг Baidu откроет доступ к своим технологиям для создания самоуправляемых машин всем автопроизводителям, которые заинтересованы в развитии этого направления. Компания планирует разместить данные в ограниченном доступе в июле 2017 года. Полная публикация данных о системах для беспилотников намечена на 2020 год.

Мини-сериал от «ВКонтакте»

20 апреля в сообществе «ВКосмосе» в социальной сети «ВКонтакте» покажут мини-сериал о подготовке робота Спотти и космонавтов к полету в космос. Зрители побывают внутри космических тренажеров и узнают, как моделируется работа бортовых систем. А в 09:30 в тот же день на странице Роскосмоса во «ВКонтакте» начнется онлайн-трансляция запуска корабля «Союз МС-04» с космодрома «Байконур».