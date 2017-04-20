Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил ФНС делать налоговый вычет людям, приобретающим путевки в санатории и на курорты России. Речь идет о сумме до 120 тысяч рублей, передают «Известия».

Сейчас вычет распространяется только на расходы на лечение и составляет не более 30 % от стоимости путевки. Система налогового вычета работает так: желающий возместить часть определенных расходов (на обучение, лечение или приобретение жилья) человек подает заявление в налоговую инспекцию, которая позже возмещает ему эти траты из суммы уплаченного ранее подоходного налога.

По мнению сенаторов, если ввести налоговый вычет на стоимость внутрироссийского отдыха, можно будет, существенно увеличить объем отечественного туристического рынка. По словам Игоря Фомина, в перечень трат, по которым граждане могут рассчитывать на налоговый вычет, планируется включить санаторно-курортный отдых в России.

«Одним из основных факторов, которые смогут помочь развитию российского санаторно-курортного комплекса, является увеличение платежеспособного спроса», — объяснил сенатор смысл своего предложения.

Помимо этого, Совет Федерации готовит инициативу, в случае реализации которой компании смогут уменьшать налог на прибыль на сумму приобретенных сотрудникам турпутевок.

«Уже сейчас работодатели приобретают не менее 120 тысяч путевок для своих работников за счет чистой прибыли. Возможность списания таких затрат на себестоимость, по нашим оценкам, удвоит количество приобретаемых за счет предприятий путевок», — пояснил сенатор.

По его словам, законопроект согласован с правительством и будет внесен в Госдуму в ближайшее время.