Журнал Forbes опубликовал новую версию рейтинга богатейших бизнесменов России. The Village приводит десятку лидеров.

Место Бизнесмен Состояние,

млрд долларов

Леонид Михельсон 18,4

Алексей Мордашов 17,5

Владимир Лисин 16,1

Геннадий Тимченко 16

Алишер Усманов 15,2

Вагит Алекперов 14,5

Михаил Фридман 14,4

Владимир Потанин 14,3

Андрей Мельниченко 13,2

Виктор Вексельберг 12,4

В общей сложности в список включили 200 бизнесменов. Для попадания в него в 2017 году требовалось состояние как минимум в 500 миллионов долларов. Этот показатель стал рекордным за время составления рейтинга.

13 бизнесменов попали в рейтинг Forbes впервые. Значительная часть из них — управленцы, получившие в качестве вознаграждения долю в бизнесе или возможность выкупить акции по льготной цене. Также в список впервые попали сразу несколько бизнесменов, разбогатевших благодаря импортозамещению, и создатели IT-продуктов для дата-центров.