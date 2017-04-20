Власти Москвы объявили аукцион для поиска дизайнера формы для волонтеров на чемпионат мира по футболу 2018 года и Кубок конфедераций FIFA. Об этом сообщается на сайте пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Подрядчик должен будет выполнить как минимум четыре варианта дизайна экипировки для двух мероприятий. «Согласно документации, исполнитель должен обеспечить полный комплекс мероприятий по экипировке городских волонтеров. В числе услуг — разработка дизайна и изготовление формы, а также организация работы экипировочного центра с центром выдачи формы волонтеров. Всего должно быть изготовлено 8,2 тысячи комплектов формы для обоих мероприятий. Каждый волонтер Кубка конфедераций получит ветрозащитную куртку, две футболки поло, брюки, шорты, кепку, сумку, значок и упаковочную сумку. К комплекту волонтера чемпионата мира-2018 добавятся кроссовки», — отмечается в сообщении.

Начальная цена контракта составляет 120 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе можно подать до 2 мая, сам аукцион пройдет 10 мая.