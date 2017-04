Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новые карточки MasterCard, LTE-звонки от «Мегафон» и приложение для поиска пар одиноким друзьям.

Офшорная зона в Крыму

Правительство Крыма разрабатывает проект создания офшорной зоны на территории региона. Сейчас эта идея обсуждается со стратегическими министерствами, в частности — с министерством экономического развития. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, такая зона нужна для легального сохранения информации об инвесторах.

LTE-звонки от «Мегафона»

«Мегафон» запустил новую услугу — звонки по сетям LTE (VoLTE). Пока она доступна только жителям столицы со смартфонами iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus и SE. «Звони в 4G» активируются автоматически после обновления устройства до iOS 10.3.1 и включения LTE в настройках телефона. Подключение услуги бесплатное.

Приложение для поиска пар одиноким друзьям

В Лондоне разработали приложение Wingman, которое позволяет уже имеющим вторую половинку пользователям помочь своим одиноким друзьям найти пару. Сервис работает по принципу Tinder: пользователь видит профили кандидатов и, смахивая их влево или вправо, указывает, кто ему нравится. При регистрации приложение само подтягивает общедоступную информацию об одиночке из Facebook.

Новые карточки MasterCard

Платежная система Mastercard представила первые банковские карты со встроенным сканером отпечатка пальца. Технология работы такая же, как и при оплате посредством мобильного телефона: нужно приложить палец к расположенному на карте сенсору для подтверждения покупки. Специалисты предупреждают, что новая технология не обеспечивает стопроцентной безопасности платежей.

Пот от Apple

В Apple создали искусственный пот. С его помощью корпорация собирается проверять, как часы Apple Watch ведут себя при контакте с кожей человека. Как объяснили в компании, в состав нержавеющей стали и других сплавов входит никель, взывающий у многих аллергическую реакцию. В Apple решили проверить, как быстро этот металл попадет в человеческий пот из деталей смарт-часов. Из чего сделан искусственный пот, не раскрывается.

фото с сайта apple.com

Набор текста силой мысли от Facebook

Исследовательское подразделение компании Facebook под названием Building 8 разрабатывает нейрокомпьютерный интерфейс, который позволит пользователям набирать текст силой мысли со скоростью 100 слов в минуту — в пять раз быстрее, чем вручную на смартфоне. Ученые хотят научиться отслеживать активность речевых центров с помощью оптических датчиков, прикрепляющихся к голове человека. Система будет расшифровывать импульсы мозга и сразу переводить их в текст.