Журнал «РБК» составил рейтинг продуктов, сервисов и услуг, которые были созданы российскими компаниями или предпринимателями. Об этом сообщается на сайте издания. Обязательным условием при составлении списка было предназначение этих продуктов для людей, отмечает журнал.

Место Продукт Описание

Cut the Rope мобильная игра

LADA Granta легковой автомобиль

ECG Dongle кардиофлешка

Telegram мессенджер

Gardenscapes мобильная игра

Paradise Island мобильная игра

Ivi.ru онлайн-кинотеатр

YotaPhone 2 смартфон

Coub сервис видео

Tion приточная вентиляция

11 место заняло приложение для обработки фото Psisma, за ним — сервис «Яндекс.Такси», антивирус Dr. Web для Android, сервис поиска недвижимости Domofond.ru, онлайн-уроки «Фоксфорд», платформа Planeta.ru, игра Warthunder, хранилище «Облако Mail.ru», сервис Ponominalu.ru и генетический тест «ДОТ-тест».

С 21 по 25 место в списке расположились компания LinguaLeo, карта «Тройка», онлайн-библиотека Bookmate, сервисы «Делимобиль» и Findface. Последние пять мест заняли приложение Photo Lab, приложение для сканирования документов ABBY, поиск путешественников для доставки Grabr, сервис бронирования экскурсий Tripster и сервис заказа уборки Qlean.

Для расчета итогового балла, по которому выстраивался рейтинг, издание использовало три показателя: скорость набора аудитории; среднемесячную выручку; число патентов и сертификатов, полученных на продукт, включая товарные знаки.