Лучшие российские технологические продукты
Журнал «РБК» составил рейтинг продуктов, сервисов и услуг, которые были созданы российскими компаниями или предпринимателями. Об этом сообщается на сайте издания. Обязательным условием при составлении списка было предназначение этих продуктов для людей, отмечает журнал.
Место
Продукт
Описание
Cut the Rope
мобильная игра
LADA Granta
легковой автомобиль
ECG Dongle
кардиофлешка
Telegram
мессенджер
Gardenscapes
мобильная игра
Paradise Island
мобильная игра
Ivi.ru
онлайн-кинотеатр
YotaPhone 2
смартфон
Coub
сервис видео
Tion
приточная вентиляция
11 место заняло приложение для обработки фото Psisma, за ним — сервис «Яндекс.Такси», антивирус Dr. Web для Android, сервис поиска недвижимости Domofond.ru, онлайн-уроки «Фоксфорд», платформа Planeta.ru, игра Warthunder, хранилище «Облако Mail.ru», сервис Ponominalu.ru и генетический тест «ДОТ-тест».
С 21 по 25 место в списке расположились компания LinguaLeo, карта «Тройка», онлайн-библиотека Bookmate, сервисы «Делимобиль» и Findface. Последние пять мест заняли приложение Photo Lab, приложение для сканирования документов ABBY, поиск путешественников для доставки Grabr, сервис бронирования экскурсий Tripster и сервис заказа уборки Qlean.
Для расчета итогового балла, по которому выстраивался рейтинг, издание использовало три показателя: скорость набора аудитории; среднемесячную выручку; число патентов и сертификатов, полученных на продукт, включая товарные знаки.
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