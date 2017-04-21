Министерство культуры согласилось ввести бесплатные прокатные удостоверения для иностранных фильмов, которые покажут менее чем на 150 экранах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В ведомстве заявили, что согласны освободить от оплаты прокатного удостоверения фильмы, которые закупаются за 10–20 тысяч долларов и показываются на 120–150 экранах.

Согласно документу, компании хотят ввести плату в размере 5 миллионов рублей только для иностранных фильмов с кассовыми сборами не менее 300 миллионов рублей. Для остальных картин стоимость прокатного удостоверения предлагается привязать к бокс-офису: с фильмов с кассой до 50 миллионов рублей не взимать ничего, с кассой 50–100 миллионов рублей — 0,5 % сборов, 100–200 миллионов рублей — 1 %, 200–300 миллионов рублей — 1,5 %.

Окончательное решение по этой инициативе пока не принято, но нулевые сборы — одно из предложений.

Министерство культуры хочет повысить стоимость прокатного удостоверения для иностранного кино для защиты российского кинематографа. В министерстве предлагают увязать стоимость удостоверения с кассовыми сборами фильма. Если они превышают 300 миллионов, то за прокатное удостоверение предлагается платить 5 миллионов рублей.

Сейчас госпошлина при получении прокатного удостоверения составляет 3,5 тысячи рублей.