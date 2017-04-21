Самые богатые женщины России
В очередной раз список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes возглавила Елена Батурина, глава Inteco Management и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Список опубликован на сайте журнала.
Место
Персона
Состояние, млн долларов
Елена Батурина
глава Inteco Management и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова
1 000
Елена Рыболовлева
экс-супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева
600
Наталия Филева
председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7»
600
Ольга Белявцев
совладелица «Прогресс капитал»
450
Татьяна Бакальчук
генеральный директор интернет-магазина Wildberries
420
При этом в общем списке самых богатых бизнесменов России Батурина опустилась на 25 строчек до 90 места.
Forbes 20 апреля опубликовал ежегодный список 200 самых богатых бизнесменов России. Первое место в рейтинге, как и в 2016 году, занял совладелец газодобывающей компании «Новатэк» Леонид Михельсон с состоянием в 18,4 миллиарда долларов.
КомментарииПодписаться