В очередной раз список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes возглавила Елена Батурина, глава Inteco Management и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Список опубликован на сайте журнала.

Место

Персона

Состояние, млн долларов

Елена Батурина

глава Inteco Management и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

1 000

Елена Рыболовлева

экс-супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева

600

Наталия Филева

председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7»

600

Ольга Белявцев

совладелица «Прогресс капитал»

450

Татьяна Бакальчук

генеральный директор интернет-магазина Wildberries

420

При этом в общем списке самых богатых бизнесменов России Батурина опустилась на 25 строчек до 90 места.

 Forbes 20 апреля опубликовал ежегодный список 200 самых богатых бизнесменов России. Первое место в рейтинге, как и в 2016 году,  занял совладелец газодобывающей компании «Новатэк» Леонид Михельсон с состоянием в 18,4 миллиарда долларов.