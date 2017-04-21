В очередной раз список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes возглавила Елена Батурина, глава Inteco Management и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Список опубликован на сайте журнала.

Место Персона Состояние, млн долларов

Елена Батурина глава Inteco Management и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова 1 000

Елена Рыболовлева экс-супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева 600

Наталия Филева председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7» 600

Ольга Белявцев совладелица «Прогресс капитал» 450

Татьяна Бакальчук генеральный директор интернет-магазина Wildberries 420

При этом в общем списке самых богатых бизнесменов России Батурина опустилась на 25 строчек до 90 места.

Forbes 20 апреля опубликовал ежегодный список 200 самых богатых бизнесменов России. Первое место в рейтинге, как и в 2016 году, занял совладелец газодобывающей компании «Новатэк» Леонид Михельсон с состоянием в 18,4 миллиарда долларов.