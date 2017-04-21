В Минэкономразвития начали прорабатывать вопрос индексации выплат работающим пенсионерам. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Там все просто: надо считать, сколько потребуется бюджетных средств, и в правительстве решат», — пояснил замглавы ведомства Олег Фомичев.

Предложение об увеличении выплат уже поддержала Ассоциация негосударственных пенсионных фондов России.

Пенсии работающих граждан заморожены с января 2016 года. 19 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что министрам и депутатам нужно вместе обсудить социальные и экономические последствия этой инициативы. При этом он подчеркнул, что для правительства приоритетной остается индексация пенсий тех, кто не работает. «Если человек способен трудиться, то все-таки у него немножко другой финансовый статус», — пояснил Медведев.

Последняя индексация социальных выплат проведена с 1 февраля 2017 года. На нее правительство выделило 706 миллиардов рублей. Выплаты увеличены на уровень инфляции 2016 года — 5,4 %. Средний размер пенсии неработающим россиянам увеличился на 703 рубля — с 13 152 до 13 855 тысяч рублей.