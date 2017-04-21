В 2017 году онлайн-ретейлер «Юлмарт» планирует запустить сервис объявлений от частных лиц и компаний, похожий на Avito. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург».

Основой для проекта станет сервис объявлений по продаже товаров C2C «Акано», который ранее развивал основной совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Он превратится в подраздел на основном сайте «Юлмарта». Название платформы пока не раскрывается.

Проект возглавит Николас Дадиани, который до июня 2016 года занимал пост генерального директора холдинга «Пронто медиа», управляющего сайтами «Из рук в руки» и job.ru.

По мнению экспертов, «Юлмарт» может преуспеть в этой нише за счет своих логистических возможностей — пунктов выдачи заказов с налаженной системой доставки. Процесс обмена товарами между участниками сделок — одна из ключевых проблем подобных сервисов, отмечают аналитики.