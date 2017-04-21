Пресненский суд Москвы отклонил иск стюардессы Евгении Магуриной о дискриминации по внешнему виду и ущемлении трудовых прав в «Аэрофлоте». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Магурина собирается оспорить решение судьи и добиться возвращения надбавки к зарплате и компенсации морального ущерба в 100 тысяч рублей.

По словам стюардессы, «Аэрофлот» снизил ей надбавку к зарплате из-за того, что она носит одежду больше 48-го размера. Магурина утверждает, что перевозчик активно применяет практику дискриминации по внешнему виду и возрасту.

Сам «Аэрофлот» факт ущемления трудовых прав сотрудников отрицает.

Ранее Тушинский суд Москвы также отклонил иск стюардессы «Аэрофлота» Ирины Иерусалимской, добивавшейся от своих работодателей отмены требований к внешнему виду персонала. Представитель «Аэрофлота» на суде заявил, что пассажиры хотели бы видеть «молодых, сильных и привлекательных» стюардесс. Тогда же стало известно, что перевозчик рассчитал, во сколько ему обходится перевозка каждого лишнего килограмма бортпроводников.