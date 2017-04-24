Сбербанк устранил неисправности в обслуживании карт Visa. Об этом представители компании сообщили в официальном микроблоге в Twitter.

@status_nsk Действительно, были временные ограничения в обслуживании карт. Сейчас все работает корректно. Приносим извинения за доставленные неудобства. — Сбербанк (@sberbank) 24 апреля 2017 г.

В пресс-службе пояснили, что неисправности возникли из-за «внедрения новых функциональных возможностей». О каких именно функциях идет речь, не уточняется.

Утром в понедельник, 24 апреля, клиенты Сбербанка начали жаловаться в социальных сетях и на форумах на проблемы с картами Visa. Они не могли снять деньги с карт в банкоматах и провести по ним платежные операции.