«Яндекс» решил сделать свои навигационные сервисы платными для пользователей, которые применяют их в коммерческих целях. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Тестирование нового формата сотрудничества с таксопарками, курьерскими службами и экспедиторами начнется уже в 2017 году. С 1 мая платным станет «Яндекс.Навигатор», а затем и «Яндекс.Карты». Чтобы пользоваться ими в бизнес-целях, компании должны будут покупать соответствующую лицензию.

Владелец одной из курьерских служб рассказал «Коммерсанту», что «Яндекс.Навигатор» уже требует платы, если с одного сервера поступает более тысячи запросов в месяц. «При нашем объеме запросов мы должны были бы отдавать около 50 тысяч рублей в месяц за пользование “Навигатором”. Еще 120 тысяч нужно было отдать за саму лицензию. Тогда мы купили лицензию у аналогичного сервиса: она стоила нам 15 тысяч рублей, а ежемесячное использование обходится еще примерно в 7 тысяч», — уточнил источник.

Эксперты предупреждают, что с переходом на платную модель аналогичным образом могут поступить и другие коммерческие пользователи. Они найдут более дешевые или и вовсе бесплатные аналоги конкурентов.

По данным самого «Яндекса», сейчас аудитория «Навигатора» в России составляет 11,5 миллиона человек. В целом мобильными приложениями геосервисов «Яндекса» пользуются 21,9 миллиона человек.