Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: беспилотный автомобиль для каршеринга от Volkswagen, корпоративная версия «Яндекс.Браузера» для Сбербанка и LTE-сеть в южнокорейском метро.

Роботы-CEO

Основатель Alibaba Group Джек Ма предсказал появление в течение 30 лет роботов, которые заменят людей на управляющих должностях в компаниях. «Он будет запоминать быстрее, считать лучше и не будет ссориться с конкурентами», — считает бизнесмен.

Беспилотный каршеринг от Volkswagen

Автоконцерн Volkswagen представил концепт беспилотного автомобиля Sedric, который управляется с помощью голосовых команд. Машину планируется использовать преимущественно для каршеринга — свободные автомобили будут сами приезжать на вызов.

«Яндекс.Браузер» для Сбербанка

«Яндекс.Браузер» стал альтернативным корпоративным браузером Сбербанка. Программу установят у 50 тысяч офисных специалистов организации и на рабочих компьютерах сотрудников отделений и их клиентов. «Яндекс» предоставил Сбербанку ПО бесплатно.

Беспилотный пассажирский «аэромул»

Израильская компания Urban Aeronautics разрабатывает новый летательный аппарат с вертикальными взлетом и посадкой под названием CityHawk. Четырехместную машину для гражданских создадут на базе беспилотника Cormorant, который предназначен для доставки боеприпасов на поле боя и эвакуации раненых. Завершить разработку CityHawk планируется к 2020 году.

LTE-сеть в южнокорейском метро

Компания Samsung Electronics запустила в метрополитене Пусана — втором по величине городе Южной Кореи — высокоскоростную сеть обмена данными LTE-Railway (LTE-R). Это первая подобная сеть в мире. Сейчас LTE-R покрывает несколько станций Линии 1 Пусанской подземки, но вскоре заработает еще на 40 станциях.

Разгром Роскомнадзора

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила руководителю Роскомнадзора Александру Жарову сменить стиль работы из-за того, что ведомство «идет в хвосте» и в нем отсутствует «всякая инициатива» и «заинтересованность в решении вопросов». В ответ на это Жаров пояснил, что у службы нет законотворческих прав. Матвиенко этот ответ не устроил.