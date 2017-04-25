Китайский онлайн-гипермаркет AliExpress начнет доставлять товары от российских продавцов на следующий день после заказа. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

На первом этапе услуга быстрой доставки будет доступна жителям 20 крупнейших городов России. За один день будут доставляться смартфоны, ноутбуки, наушники и некоторые другие товары из раздела «AliExpress Молл».

Для жителей еще 50 городов доставка займет от одного до трех дней. Список городов, в которых доступна услуга, будет постоянно расширяться.

Организацией перевозок займется компания Cainiao, которая входит в Alibaba Group и доставляет большинство посылок в Китае. В конце 2016 года она открыла представительство в России.