В России появились официальные сервисные центры Apple, занимающиеся ремонтом поврежденных iPhone. Первые 19 точек уже открылись в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.

По данным «Ведомостей», менять экраны смартфонов будут на ремонтном предприятии Apple, куда компания будет поставлять дисплеи для смартфонов.

Ранее экраны в Россию не поставлялись, поэтому поврежденные айфоны меняли на новые с доплатой клиента. Apple пришлось отказаться от этой практики по указанию Федеральной антимонопольной службы. В 2016 году на корпорацию пожаловались за то, что она злоупотребляет доминирующим положением на рынке ремонта iPhone и запрещает другим компаниям оказывать сервисные услуги, но при этом сама не поставляет материалы для ремонта экранов.