26 апреля в отделениях Сбербанка и «ВТБ 24» начнут продавать облигации федерального займа для населения. Об этом сообщается на официальном сайте министерства финансов.

Всего выпустят 15 миллионов облигаций номинальной стоимостью тысяча рублей с датой погашения 29 апреля 2020 года. Их разместят до 25 октября 2017 года.

Каждый клиент сможет приобрести от 30 до 15 тысяч облигаций. Ставка по первому купону составит 7,5 % годовых, по второму — 8 %, по третьему — 8,5 %, по четвертому — 9 %, по пятому — 10 %, а по шестому — 10,5 %.

В дальнейшем список банков, в которых можно приобрести ОФЗ, планируется расширить.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство планирует начать продажу ОФЗ в апреле. Он отмечал, что объем первого выпуска бумаг составит около 20 миллиардов рублей. Глава Минфина также добавил, что облигации будут выпускать раз в полгода.