Национальная система платежных карт ведет переговоры с международной платежной системой MasterCard о выпуске кобейджинговых карт «Мир-MasterCard». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Если переговоры пройдут успешно, то национальная карта расширит свою сеть приема на весь мир. При этом представитель MasterCard в разговоре с изданием заявил, что не может «прокомментировать слухи и предположения», а в НСПК и Банке России на вопросы «Ведомостей» не ответили.

Сами банкиры заявляют, что хотели бы выпускать карты с MasterCard, а не с Maestro. Представитель Бинбанка пояснил, что кобейджинговая программа «Мир-MasterCard» предпочтительнее, так как такие карты будут пользоваться большим спросом со стороны клиентов.

По словам другого собеседника издания, сама НСПК также предпочла бы работать с MasterCard, а не с Maestro. Международной платежной системе это сотрудничество тоже будет выгодно — новый договор позволит MasterCard укрепить позиции на российском рынке.

Карта «Мир» работает на платформе Национальной системы платежных карт. Российские власти создали ее в 2014 году, чтобы избежать негативных последствий от возможного применения санкций платежными системами Visa и MasterCard. В октябре 2016 года количество выпущенных в России карт «Мир» превысило миллион штук.