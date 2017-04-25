Компания «2ГИС» запустила пешеходные маршруты в своем информационном сервисе. Об этом The Village сообщили в пресс-службе компании.

Приложение научилось отображать оптимальный маршрут до выбранного места в обход заборов и недоступных для пешеходов дорог, а также показывать расстояние и примерное время до конца пути. Для большей точности маршрутов в приложение внесли данные о пешеходных переходах.

Навигация работает без подключения к интернету. Функция запущена в бета-стадии в 20 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, и доступна как в мобильных приложениях, так и на сайте сервиса.