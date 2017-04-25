Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: будущее транспорта, сайт для борьбы с фейковыми новостями от создателей «Википедии» и панорамная стереокамера от Google.

Прогулочный мультикоптер-амфибия от Kitty Hawk

Американский стартап Kitty Hawk, который финансирует сооснователь Google Ларри Пейдж, успешно испытал одноместный пассажирский мультикоптер Flyer. Он предназначен для полетов за городом. Кitty Hawk планирует начать продажи серийной версии Flyer в конце 2017 года.

Беспилотные минивэны Waymo

Компания Waymo начала испытания беспилотных автомобилей, в которых могут участвовать добровольцы, не являющиеся сотрудниками компании. Новыми минивэнами смогут воспользоваться несколько сотен человек.

Борьба с фейковыми новостями от «Википедии»

Сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс запустил журналистский онлайн-портал Wikitribune. Его цель — создание материалов, основанных на фактах. Портал будет работать по модели краудфандинга.

Вложения Mail.Ru Group

Подразделение Mail.Ru Games Ventures займется инвестициями в разработчиков и издателей компьютерных игр. За следующие два года холдинг намерен вложить в российские и международные проекты до 100 миллионов долларов. Компанию интересуют игры не только для мобильных, но и для ПК и консолей.

Панорамная стереокамера от Google

Google и китайская компания Yi Technologies представили панорамную стереокамеру Halo. Она может записывать видео разрешением 8K при 30 кадрах в секунду или 6K при 60 кадрах. Установка весит 3,5 килограмма и работает от сменной батареи. Камера управляется со встроенной панели или с мобильного устройства с помощью приложения под Android. Стоимость новинки — 17 тысяч долларов.