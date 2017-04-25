Открытие второго магазина уральской парфюмерной сети «Золотое яблоко» в Москве запланировано на июль. Как сообщает Znak.com, он будет работать на первом этаже в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити» в комплексе «Москва-Сити».

В «Золотом яблоке» отмечают, что довольны работой первого магазина сети в Москве — только в день открытия в феврале очередь в первый магазин составила восемь часов. Компания планирует дальнейшее развитие сети в столице.

Площадь нового магазина составит около 1 300 квадратных метров. Он будет больше первого супермаркета «Золотого яблока» в Москве, который открылся в феврале в «Кунцево плаза». Интерьер также будет другим — для каждого супермаркета сети он разрабатывается отдельно.

Первый супермаркет сети был открыт в Екатеринбурге в 2004 году. Сейчас магазины и салоны красоты «Золотого яблока» работают в Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Самаре, Казани и Москве. Сообщается, что в 2017 году сеть уже обслужила более 8,6 миллионов клиентов. В ассортименте ретейлера представлена косметика и парфюмерия как от селективных и люксовых брендов, так и массовых марок.