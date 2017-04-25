Туристическая компания Voxxter совместно с MasterCard запустила проект «Путешествие по двум столицам» для посещения музеев, выставок и галерей Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом The Village рассказали в пресс-службе Voxxter.

Пакет услуг «Путешествие по двум столицам» будет доступен владельцам карт PassCity, которую можно приобрести на сайте. Он предназначен для визита в Москву и Санкт-Петербург в рамках одной поездки и рассчитан на 3, 5, 7 и 10 дней. Этот пакет услуг позволяет посетить более 150 музеев и галерей двух городов, включая Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, музеи Кремля, Эрмитаж, Русский музей, а также Петергоф. Среди дополнительных услуг — аудиоэкскурсии, бесплатный кофе в сети кофеен Double B, поездки на «Аэроэкспрессе» и в петербургском метро, а также через сервис «Яндекс.Такси».

Минимальная стоимость «Путешествия по двум столицам» составляет 5 190 рублей на три дня на одного человека, самый дорогой вариант — 10-дневный пакет услуг на двоих за 14 390 рублей.

Кромке того, туристы могут выбрать и другие пакеты услуг. Среди них: «Путешествие по Москве» или «Путешествие по Санкт-Петербургу», предназначенный для посещения либо Москвы, либо Санкт-Петербурга. Самый дешевый вариант по этому пакету с однодневной картой в Москве — 2 690 рублей, в Санкт-Петербурге — 2 190 рублей. Пятидневный пакет услуг для двух человек в обоих городах будет стоить 9 790 рублей.

А также третий вариант — «Культура двух столиц» — предназначен для внимательного изучения музеев и галерей Москвы и Санкт-Петербурга на протяжении 90, 180 или 360 дней. Набор услуг тот же, что и в других пакетах, но в него не входят поездки на транспорте. Трехмесячная карта на одного человека обойдется в 3 990 рублей, годовой абонемент для двоих человек — в 9 990 рублей.

Срок действия PassCity начинает отсчитываться с момента первого использования карты.